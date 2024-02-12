«Это предательство»: заслуженный летчик высказался об обысках в Росавиации Летчик Сытник обвинил Росавиацию в предательстве после обысков ФСБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Росавиации «втихую» продавали самолеты по подложным документам, что равнозначно предательству в условиях санкционного давления, заявил NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его мнению, действия ведомства нанесли ущерб отечественной авиации, страдающей от «обрезанного» обслуживания самолетов и невозможности закупки новых самолетов от Boeing и Airbus. Он выразил надежду на то, что ФСБ выявит и привлечет виновных к ответственности.

В это тяжелое для страны время, когда идет СВО, [они] наживаются таким образом. Ладно бы продавали в открытую, они втихую все делали, по подложным документам [самолеты] вылетели туда якобы для работы и не вернулись в Россию. Это не просто продажа, это предательство, — заявил Сытник.

При этом Сытник подчеркнул, что далеко не все сотрудники Росавиации так или иначе причастны к продаже самолетов. По его словам, в ведомстве много порядочных людей, однако они не могут повлиять на текущую ситуацию в силу своей должности.

Там есть и порядочные люди, но их настолько там мало и они на таких должностях, что ничего поменять не могут, систему поменять не могут. Взялось ФСБ и дай бог, чтобы довели до конца, — подытожил он.

Федеральная служба безопасности провела обыски в Росавиации в рамках уголовного дела о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 самолетов. По некоторым данным, эти самолеты впоследствии были использованы недружественными государствами для оказания военной помощи Украине. Официального подтверждения данной информации нет.