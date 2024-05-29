«Это позор!»: депутат ГД высказался о скандале перед ЕГЭ в Воронеже Депутат Чернышов назвал позором ситуацию с раздеванием школьниц в Воронеже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Чернышов

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов назвал позором ситуацию в одной из школ в Воронеже, где школьниц перед сдачей ЕГЭ заставляли раздеваться, а некоторых — снимать нижнее белье. В своем Telegram-канале он добавил, что инициирует проверки во всех ведомствах, которые связаны с вопросом.

Это просто позор! Считаю, что этого охранника нужно гнать вон и рассмотреть возможность наказания за не просто дурость и глупость, а за реальное нарушение закона, — написал он.

Речь идет о ситуации в стенах школы № 62: там учениц заставляли раздеваться или поднимать кофту, чтобы убедиться в отсутствии телефона, спрятанного в нижнем белье. При этом некоторым пришлось и вовсе снимать бюстгальтеры, поскольку «косточки» в них пищали при прохождении металлоискателей.

Одна из учениц рассказала, что ей пришлось сделать это в присутствии одноклассников и взрослых мужчин. В противном случае, как отмечают несовершеннолетние, им угрожали недопуском на экзамены.

О скандале перед экзаменами ранее рассказала в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она потребовала от школы № 62 предоставить полные видеокадры с досмотром выпускниц.