«Это полная фигня»: военкор Пегов рассказал, как получил ранение Военкор Пегов рассказал, что получил травму ноги после столкновения с танком противника

Фото: t.me/wargozno

Семен Пегов

Военный корреспондент, основатель проекта Wargonzo Семен Пегов рассказал, как получил ранение в Донецке. По его словам, травмы ног он получил во время съемок репортажа с батальоном «Сомали»: в какой-то момент группу бойцов настиг украинский танк, в результате чего им пришлось ретироваться. В результате неосторожных действий Пегов подорвался на мине.

Возвращались уже оттуда, [когда] на открытой местности по нам танчик отработал в непосредственной близости — может 100–150 метров. Ускорили шаг, как это водится, и что-то я в итоге задел. Судя по всему, «лепесток». <...> По сравнению с тем, что здесь люди переживают, это вообще полная фигня, — утверждает военкор в видеообращении.

По его словам, ногу он не потерял либо из-за того, что задел мину краем, либо из-за прочных ботинок.

Видео он записал в больнице Донецка, где он находится на лечении. Он подчеркнул, что в медучреждении за ним очень бережно относятся и ухаживают, а значит, скоро он пойдет на поправку.

Накануне Пегов получил ранение под Донецком. Он был госпитализирован в республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу. Тогда же указывалось, что Пегов подорвался на мине «Лепесток».

15 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага пострадал при обстреле в ДНР. Грузовик со съемочной группой попал под обстрел в Бахмутском районе республики, в результате журналист получил контузию.