Адвокат cпрогнозировал массовую доставку мигрантов в военкоматы Юрист Салкин заявил, что доставка мигрантов в военкоматы станет массовой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Практика «отлова» людей, недавно получивших российское гражданство, для постановки их на воинский учет скоро распространится на остальные регионы страны, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Михаил Салкин. Так он прокомментировал ситуацию с задержанием более 100 мигрантов, получившими паспорт РФ, которых полиция Санкт-Петербурга привезла в местные военкоматы для постановки на учет.

Конечно такая практика распространится на другие регионы России. По закону новый гражданин должен встать на воинский учет в течение двух недель с момента принятия решения о присвоении ему гражданства, — рассказал Салкин.

Он отметил, что сейчас этот закон не работает, так как с момента принятия гражданства до получения паспорта на руки может пройти больше месяца из-за волокиты с документами. Поэтому ни один мигрант это требование законодательства не исполнит, добавил Салкин.

Адвокат подчеркнул, что ставить на учет граждан РФ обязан военный комиссариат, который может запросить сведения о прописке из госорганов. Когда военкомат выявляет граждан, не состоящих на учете, он должен пригласить их для постановки на учет и проведения первичной медкомиссии. Если же сделать это не получается, военкомат может попросить МВД оказать содействие и осуществить привод, но этот процесс не должен быть массовым.

Начав вот так мигрантов скопом отвозить в военкоматы, это потом перейдет на тех людей, которые изначально имели гражданство РФ. Это будет просто в какие-то облавы превращаться, когда всех массово отвозят в военкоматы, а дальше потом разбираются, нужен или не нужен. Это очень плохая практика, — заявил юрист.

Он добавил, что мигрантов, получивших российский паспорт, вероятно, попробуют призвать на срочную службу во время осеннего призыва. По его словам, по закону срочников не могут отправлять на СВО, но они могут служить на территории РФ, в том числе на недавно присоединенных территориях.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что получение российского паспорта мужчинами-иностранцами нужно синхронизировать с постановкой их на воинский учет. Однако для этого необходимо продумать формальную процедуру.