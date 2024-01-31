«Это обычный популизм»: Стешин о позиции Надеждина по СВО Военкор Стешин заподозрил Надеждина в популизме из-за его позиции по СВО

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Собравший подписи для регистрации кандидатом на президентских выборах Борис Надеждин выступает против СВО и за переговоры с Киевом, отметил в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Стешин. По его мнению, позиция Надеждина по украинскому конфликту является «обычным популизмом».

Этот товарищ топит против специальной военной операции и за переговоры с Украиной. Антивоенной позиции он не скрывает. Но это обычный популизм, которым многие обманутся. И не дай бог нам такого президента, который будет готов сразу в угоду Западу слить страну в канализацию, — написал Стешин.

Военкор обратил внимание, что посты с поддержкой Надеждина появились во многих Telegram-каналах. По его словам, в публикациях сделан акцент на том, что это «новый лидер оппозиции» и «идеальный кандидат» для тех, кто не хочет голосовать за действующего главу государства Владимира Путина.

Стешин отметил, что многие коллеги отметили «общность текстов» в поддержку Надеждина. Сам же военкор считает, что в этих текстах есть некоторые отличия, но во всех них «отрабатываются» несколько основных тезисов. По его мнению, Надеждин позиционируется как представитель оппозиции, который устроит всех недовольных действующим руководством страны, при этом он имеет ряд преимуществ перед оппозиционером Алексеем Навальным, поскольку «вроде как не успел запятнать себя одиозными высказываниями и грязными делишками».

Ранее Надеждин в интервью телеведущей Ксении Собчак заявил, что для него стала неожиданностью поддержка со стороны представителей несистемной оппозиции. Он также выразил уверенность в том, что ЦИК РФ зарегистрирует его кандидатом в президенты.