«Это ничтожество»: Соловьёв высказался о стендапере, оскорбившем Россию

Телеведущий Владимир Соловьёв назвал «геббельсовским выкидышем» юмориста Алексея Квашонкина, который оскорбил Россию. Журналист высказался на своём канале.

Соловьёв показал отрывок из выступления Квашонкина, во время которого он предложил белорусским зрителям заменить название «Россия» матерным ругательством. При этом стендапер пообещал до конца жизни называть соседнее государство Беларусью, а не Белоруссией.

Это ничтожество говорит не о власти, не о политической системе, он говорит о стране. <…> За существование которой проливали кровь его предки, о стране, где могилы его предков. <...> Он унижает весь свой род, — прокомментировал слова комика Соловьёв.

Кроме того, он заявил, что юморист повторяет «догматы Гитлера и нацистов», и добавил, что так могут себя вести только «геббельсовские выкидыши».

Отмечается, что на шоу присутствовал комик Идрак Мирзализаде.

Ранее пребывание Мирзализаде на территории России в МИД страны признали нежелательным пожизненно. Комик «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».