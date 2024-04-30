«Это недопустимо»: депутат о нападении мигрантов на российских футболистов Депутат Бородай осудил мигрантов, напавших на российских футболистов после матча

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые мигранты чувствуют себя в России хозяевами, что является недопустимым, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал зампредседатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Он прокомментировал нападение иностранцев на российских футболистов после матча в Москве. Бородай обратил внимание, что по какой-то причине мигранты из Средней Азии живут и работают в других государствах, включая Россию, когда у них есть своя страна.

У них есть своя страна, довольно большая и богатая с точки зрения природных ресурсов, но они почему-то живут и зарабатывают в других странах, в том числе и в России. И совершенно непонятно, почему они здесь имеют наглость чувствовать себя хозяевами. Конечно, это недопустимо, — заявил депутат.

Бородай добавил, что по меньшей мере треть людей из Средней Азии зарабатывает «черной работой» за рубежом. При этом он отметил, что российские депутаты не выступают за ужесточение миграционной политики. По его словам, они предлагают нормализовать ее.

По информации Telegram-канала «Многонационал», уроженцы Средней Азии напали на российских футболистов в Москве после проигрыша в любительской лиге. Играли команды «ЮЗАО» и «ХОСА», в последнюю входили граждане Таджикистана и Узбекистана.

Ранее СМИ сообщали о нападении мигранта из ближнего зарубежья на автомобиль его бывшей начальницы. Мужчина разбил машину обрезком железной трубы.