Это не шутка! Защитить яблоню от муравьев оказалось проще, чем вы думаете

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Защитить яблоню от нашествия муравьев оказалось проще, чем вы думаете. Среди многочисленных советов и спецсредств, настоящим спасением для деревьев оказался простой напиток.

Знаете ли вы, что муравьи ненавидят запах кофе? Это не шутка! Вместо химикатов попробуйте нестандартный способ: разложите использованную кофейную гущу вокруг ствола яблони — так вы защитите дерево от вредителей.

Почему это работает? Кофе содержит алкалоиды, которые раздражают муравьев, а его резкий запах маскирует феромоновые следы, сбивая их с пути. Дополнительный бонус: кофейная гуща — отличное удобрение!

Просто высушите остатки кофе, рассыпьте у основания дерева и слегка прикопайте. Через пару дней муравьи исчезнут, а яблоня скажет вам «спасибо»!

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