«Это не прерогатива Кремля»: Песков о приостановке закупок «ЭпиВакКороны»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о невостребованности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». По его словам, закупки и поставки препарата находятся в компетенции Минздрава и оперативного штаба правительства, Кремль не имеет к этому отношения, передаёт РИА Новости.

Это не прерогатива Кремля. Во-первых, не нужно предполагать, нужно позвонить в Минздрав и задать этот вопрос. И я не понимаю, почему уважаемая газета («Ведомости»- NEWS.ru) этого не сделала, — отметил он.

Песков добавил, что можно обратиться в оперативный штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о приостановке поставки вакцины «ЭпиВакКорона» якобы из-за её непопулярности.

Препарат «ЭпиВакКорона» был разработан в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Он стал второй российской вакциной от коронавируса. Препарат официально зарегистрировали 14 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что научный центр не видит оснований для снижения эффективности своей вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» против штамма коронавируса «дельта». Заболеваемость COVID-19 среди полностью привитых «ЭпиВакКороной» составляет менее 1%.