«Это не облавы»: депутат назвал законной массовую раздачу повесток у метро Зампред комитета по обороне Швыткин назвал законной массовую раздачу повесток у метро

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Массовая раздача военкомами и полицейскими повесток мобилизованным гражданам у метро, в подъездах и других общественных местах массового скопления людей является законной, считает зампредседателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин, сообщает RTVI. Он также добавил, что в каждом случае нужно разбираться индивидуально и при выявлении нарушений прав мобилизованных обращаться с заявлениями в прокуратуру.

Каждое слово имеет юридическое значение. Что значит «отлавливают»? Это когда сеть ставят или наручники надевают. А в данном случае — раздают повестки. Это абсолютно законно в рамках правового поля, — заявил Швыткин.

По его словам, сами повестки не являются основанием для мобилизации, они лишь обязывают прибыть в военный комиссариат, а там уже решат, «если человек подходит по параметрам, когда прибыть, во сколько и куда».

То есть нарушения закона в данном вопросе нет. Выдают повестки в местах скопления людей, в том числе в метро, в чем незаконность? Людей избивают или что? Когда призывают на службу, там [повестка приходит] по месту регистрации или на предприятие. Здесь другая ситуация — мобилизация, — считает парламентарий.

Кроме того, по словам депутата, когда сотрудник полиции проверяет документы по базам данных, он может проверять, не уклонист ли человек и не находится ли он в розыске. Однако в каждом случае нужно разбираться индивидуально, и если будут выявлены нарушения прав мобилизованных, то они могут обратиться с заявлениями в прокуратуру, в органы внутренних дел, добавил зампред парламентского комитета по обороне.

Просто в СМИ напишут «облавы», и у людей ужас в глазах, — заключил Швыткин.

Военный комиссар Москвы Максим Локтев ранее опроверг сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро. По его словам, разыскные мероприятия связаны с деятельностью по поимке преступников, включая граждан, уклоняющихся от посещения военкомата после получения повестки.