«Это не наш метод»: глава Союза журналистов о заявлениях Красовского Глава Союза журналистов: высказывания Красовского об украинских детях абсолютно неприемлемы

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Высказывания директора русскоязычного вещания телеканала RT Антона Красовского, призывавшего топить и сжигать украинских детей, абсолютно неприемлемы, заявил в беседе с NEWS.ru глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. По его словам, главный редактор издания Маргарита Симоньян поступила правильно, остановив с ним трудовые отношения.

Такие высказывания абсолютно неприемлемы. Это не наш метод. Маргарита все правильно сделала, — сказал Соловьев.

Ранее в эфире RT писатель Сергей Лукьяненко вспомнил, что детство провел в Ужгородской области на западе Украине, где местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, Красовский предложил «топить и сжигать» украинских несовершеннолетних. Лукьяненко его мысли не поддержал, назвал их экстремистскими и предложил использовать розги.

Позднее Симоньян остановила работу с Красовским. Медиаменеджер назвала «диким и омерзительным» высказывание своего подчиненного и сообщила об остановке сотрудничества с ним.

Красовский в свою очередь принес свои извинения за провокационный призыв. Свои слова журналист ведущего государственного издания объяснил тем, что его «понесло», о чем написал в своем Telegram-канале.