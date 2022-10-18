«Это не накипь на чайнике»: терапевт о чистке кровеносных сосудов Терапевт Ескова: устранение закупорок сосудов народными методами повреждает стенки сосуда

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Чистка кровеносных сосудов с помощью таблеток, капельниц или народных методов может быть опасна для здоровья, рассказала «Москве 24» терапевт Ирина Ескова. По ее словам, растворить плотные и жесткие по структуре холестериновые бляшки без повреждения стенки сосуда невозможно. Эксперт уточнила, что медицина предполагает лишь хирургические методы решения закупорки сосудов

Это не накипь в чайнике. Не рискуйте, когда предлагают «чистку» чудодейственными капельницами или таблетками. Так можно только ухудшить состояние, — предупредила специалист.

По словам терапевта, помочь в случае закупорки сосудов может шунтирование, которое позволяет создать дополнительный путь в обход пораженного бляшками участка. Также врачи могут прибегнуть к установке стента в месте сужения сосуда, рассказала Ескова.

Для профилактики закупорки кровеносных сосудов терапевт порекомендовала следить за артериальным давлением и поддерживать здоровый образ жизни.

Стоит отказаться от курения, исключить из рациона жирную, жареную еду, фастфуд, ограничить употребление легкоусвояемых углеводов. Вредные привычки нарушают защитный барьер сосудов. Это приводит к накоплению в стенках артерий холестерина и развитию атеросклеротических бляшек, — пояснила Ескова.

Возникновение регулярных болей в верхней части живота, стеснение в шее и горле, болей в верхних конечностях и левом плече, а также зубной боли во сне может говорить о приближающемся инфаркте миокарда. По словам врачей, такие признаки сердечно-сосудистых заболеваний, как одышка, боли в области сердца, нарушение сердечного ритма могут проявляться еще до приступа.