«Это не мусор, который можно выбросить на станции»: депутат о коте Твиксе Депутат Бурматов: перевозимых в поезде животных нельзя считать багажом и мусором

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Проводники должны понимать, что перевозимые в поездах животные являются пассажирами, а не багажом, заявил депутат Государственной думы Владимир Бурматов во время круглого стола, комментируя историю с выброшенным на станции котом Твиксом. По его словам, животные — не мусор, который можно выбросить на станции, и никакие правила перевозки не могут противоречить федеральному законодательству, передает корреспондент NEWS.ru.

И если говорить об изменении или каких-то корректировках с точки зрения требований к перевозке животных, то, мне кажется, здесь должны быть основными следующие базовые параметры. Но первое — договориться между собой, что это пассажиры, а не багаж. Потому что мы понимаем, что юридически они летят по багажной квитанции, они являются имуществом пассажира, пассажир несет за них ответственность. Но это не мусор, который можно выбросить на станции, — отметил Бурматов.

Он подчеркнул, что подобные, как с котом Твиксом, ситуации требуют работы внутри РЖД. В частности, по словам парламентария, необходимо заниматься воспитательной работой среди персонала. Бурматов считает, что при обнаружении бесхозных животных должна быть соблюдена процедура их передачи бригаде на станции.

Должна быть передача соответствующей бригаде по акту на станции и дальше помещение в соответствующее учреждение для поиска владельца, соответственно. Тогда всегда животное можно будет обнаружить. Хочу отметить, что предлагаемые мной меры — это ни в коем случае ну не какое-то одолжение для публики и не попытка замять скандал, это на самом деле нормальная работа любой компании по привлечению лояльных клиентов и пассажиров, — заявил депутат.

Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников ранее заявил, что проводника поезда, которая высадила Твикса на мороз на станции в Кирове, временно отстранили от работы. В настоящее время по факту инцидента проводится тщательная служебная проверка.