«Это не диета»: священник рассказал правила Рождественского поста Иерей Ильяшенко: в пост нужно работать над преодолением своих недостатков

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Рождественский пост, начавшийся у православных верующих 28 ноября, является не диетой, а временем для работы над преодолением собственных недостатков, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой слободе иерей Филипп Ильяшенко. Он напомнил, что пост — это необходимая аскеза и испытание перед церковным праздником.

Традиционно нам кажется, что пост — это некая диета. Что достаточно не есть скоромное и то, что приносит удовольствие, например, сладкое. Но это не так. Пост — это прежде всего работа над собой, <...> над преодолением своих греховных страстей, недостатков. И приобретение добродетелей: смирения, терпения, любви, — подчеркнул священник.

Что касается пищевых ограничений, то для среднестатистических постящихся основу питания могут составлять крупы, овощи, сухофрукты и мед, продолжил иерей. По пятницам можно есть рыбу. Нельзя употреблять в пищу мясо, яйца, сыр, сливочное масло, различный фастфуд, а также алкоголь. Рождественский пост продлится до вечера 6 января — сочельника, предшествующего празднику Рождества Христова.

По словам Ильяшенко, у каждого человека свой пост. Так, кормящие матери, беременные женщины и лежачие больные должны соблюдать пост по-разному.

Ранее врач Елена Малышева порекомендовала православным, соблюдающим Рождественский пост, добавить в меню зелень, бобовые, а также скумбрию. По ее словам, эти продукты помогут компенсировать исключение мяса из рациона.