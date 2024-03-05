«Это не бартер»: коуч осадил недовольного отсутствием секса с женой мужчину Коуч посоветовал мужчине поменять отношение к супруге, отказывающейся от интима

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Секс-коуч Рич Юзвяк в публикации Slate заявил, что жена не обязана заниматься сексом с мужем за то, что он содержит ее и их общего ребенка. Недовольный своей ситуацией читатель портала поделился, что он оплачивает счета и ипотеку, чтобы супруга могла находится рядом с их двухлетним сыном, а не ходить на работу. В связи с этим ему обидно, когда жена отказывается от интима, но продолжает заниматься другими видами досуга.

Это не бартерная система, и вы не имеете права на одно, потому что предоставляете другое. Вы не работаете и не платите ипотеку за жену; вы делаете это для своей семьи, в которую входите и вы — если бы вы этого не сделали, у вас не было бы дома. <...> Ваша жена не обязана вам своим телом, потому что вы кормилец. Вы упускаете из виду то, что она заботится о двухлетнем ребенке, что является работой на полный рабочий день и нелегкой — и вы находите ложную эквивалентность. Сравнивать свой доход с ее сексуальной апатией — все равно, что сравнивать яблоки с фаллоимитаторами, — заключил Юзвяк.

Он пояснил, что женщины нередко испытывают низкое либидо после родов — и это может длиться годами. Эксперт отметил, что недовольство мужчины нормально, но его попытки принудить жену к сексу — гарантированный способ убить ее желание.

Если она чувствует, что ваши действия относятся к тому же спектру, что и изнасилование, это не повод для вас удвоить возмущение — это сигнал для вас переоценить свое поведение и попробовать другой подход. <...> Речь идет о том, чтобы вы оба наслаждались друг другом, — заключил Юзвяк.

Ранее консультант по сексуальным и семейным отношениям Керим Костоев заявлял, что снижение или полное отсутствие сексуального влечения в отношениях могут быть вызваны гормональными проблемами, а также стрессом или рутиной. Также, по его словам, на снижение либидо влияют ссоры и конфликты.