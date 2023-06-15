«Это нацисты»: Бастрыкин взял под контроль дело о смерти сожженного ребенка 11-летний мальчик погиб в поселке Дубовая Роща в мае 2023 года

Фото: gsuskmosobl/t.me

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование гибели 11-летнего Альберта У. из подмосковного Раменского, чье тело нашли в сгоревшем сарае месяц назад. Об этом заявил инспектор ГСУ СК России по Московской области Кирилл Игнатов на встрече с жителями города. По словам руководителя следственного отдела по городу Раменское Федора Семенова, с учетом резонанса сотрудники правоохранительных органов решили публично информировать о ходе следствия. Кто виноват в смерти ребенка, почему фигуранты уголовного дела до сих пор не задержаны и каким образом в преступлении обнаружили «нацистский след» — в материале журналиста NEWS.ru, побывавшего на встрече жителей со следователями.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Встреча сотрудников правоохранительных органов и жителей Раменского

Как погиб 11-летний ребенок в Раменском

19 мая в поселке Дубовая Роща, находящемся в пригороде Раменского, погиб 11-летний ребенок. Он сгорел в заброшенном сарае-гараже, который дети и подростки, по словам жителей поселка, использовали для игр. Как считают местные, двое 13-летних школьников заперли мальчика, после чего строение загорелось.

Погибший занимался дзюдо, принимал участие в городских и областных соревнованиях. Мальчик был единственным ребенком в семье, успел закончить четвертый класс.

Следователям предстоит установить всю картину гибели: как ребенок оказался в Дубовой Роще, которая находится далеко от его дома и школы, действительно ли перед смертью школьника сильно избили и многое другое.

На встрече со следователями и представителями СК собрались жители Раменского, родителей мальчика в зале не было. По словам соседей, они до сих пор не оправились от горя.

Почему не задержали подозреваемых в гибели мальчика

Руководитель следственного отдела по городу Раменское Федор Семенов пояснил собравшимся в зале, что появившаяся в местных Telegram-каналах информация о планах признать смерть школьника несчастным случаем и трагическим стечением обстоятельств не соответствует действительности.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч. 2 УК РФ (убийство несовершеннолетнего с особой жестокостью, по мотиву мести. — NEWS.ru). В настоящее время следствие добывает доказательства вины», — отметил Семенов.

Он также пояснил, что уголовная ответственность по данной статье наступает с 14 лет. Двум подросткам, которые фигурируют в деле в качестве подозреваемых, по 13. Они не задержаны, поскольку являются несовершеннолетними. Следователь отметил, что часть вины может лежать и на родителях подозреваемых: «Всю совокупность факторов еще предстоит оценить». Если их вина будет доказана, детей отправят в специализированное учреждение закрытого типа. Окончательное решение примет суд.

Что говорят о школьниках, подозреваемых в убийстве

Жители рассказали NEWS.ru, что знают подозреваемых подростков. Ирина Владимирова из Раменского призналась, что возмущена, так как «фигуранты жесточайшего преступления свободно перемещаются по улицам» и не стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Они (оба подростка, которые последними видели Альберта живым. — NEWS.ru) ходят рядом с нашими детьми, которые их боятся. Эти двое и раньше отбирали деньги и вещи у тех, кто младше их, оставаясь абсолютно безнаказанными», — отметила женщина.

Фото: gsuskmosobl/t.me

Одноклассник одного из подозреваемых подростков пояснил, что на этого мальчика «неоднократно жаловались директору школы», но никакие меры предприняты не были.

Как утверждает тренер погибшего Александр Тванба, после 19 мая он пообщался со всеми, кто мог что-либо знать о произошедшем.

«Я разговаривал с его (погибшего мальчика. — NEWS.ru) сверстниками, там девушка была, мне всё рассказали. Альберт угостил их (старших ребят. — NEWS.ru) мороженым. А они его «отблагодарили», — поделился выводами тренер.

Был ли заказчик преступления

По информации еще одной жительницы Раменского Юлии Дубровиной, подростки вели прямую трансляцию в Сети «с первой и до последней минуты ЧП». Женщина уверена, что если запись не удалена, то она «должна многое прояснить».

Свою версию случившегося выдвинула знакомая семьи погибшего ребенка Татьяна (имя изменено в интересах следствия. — NEWS.ru), которая уже дала показания. Она убеждена, что 13-летние подростки «действовали не вдвоем» и за преступлением «стоят взрослые».

Елена отсканировала фотографии подозреваемых подростков и обратила внимание на значок на шапке одного из них.

Фото: gsuskmosobl/t.me

«Одежду с этими знаками носят представители различных субкультур и футбольные фанаты. Это скинхеды, нацисты. Чем занимается данная субкультура? Избивают людей группой. „Забой“ планировался приблизительно за две недели. У них есть куратор, старший — он в случае смертельного исхода заметает следы. Есть заказчик. Обязательно должна быть прямая трансляция в Сеть, чтобы заказчик присоединился к ней из любой точки», — изложила свою версию женщина.

По ее мнению, речь может идти о деятельности организованной преступной группировки (ОПГ) с участием несовершеннолетних.

«Моему ребенку 10 лет, на улице незнакомые подростки вручили ему нашивку, которая в той субкультуре символизирует „черную метку“. Это происходит в нашем обществе. И за этими историями стоят не подростки», — добавила женщина.

Фото: NEWS.ru

Федор Семенов заверил жителей, что версия о кураторах, заказчиках преступления и ОПГ «взята на вооружение». По его словам, до начала нового учебного года предварительное следствие по делу об убийстве 11-летнего Альберта будет завершено, после чего начнется суд.

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