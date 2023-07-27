«Это моя душа»: дипломат из Гвинеи о портрете Путина на своей футболке Гвинейский посол пришел на саммит в Петербурге в майке с лицом Путина

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Гвинейский дипломат, живущий, по его словам, в России уже 35 лет, пришел на форум «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге в футболке с портретом президента РФ Владимира Путина. Он рассказал, что за нее пришлось побороться: одна женщина хотела ее купить, а у дипломата не работала карта Сбербанка, поэтому он сидел и ждал, пока дочка переведет деньги, передает РИА Новости.

Этот человек, чья фотография здесь, это моя душа, — заявил дипломат.

Ранее народный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Никас Сафронов заявил, что картины президента РФ Владимира Путина должны стоить миллионы долларов. По его словам, российский лидер — самый известный президент в мире. Так художник оценил рисунок, который Путин оставил на интерактивном экране российского производителя NexTouch.

В ноябре жительница Тюмени Светлана Мякишева на одном из сайтов частных объявлений выставила на продажу картину с изображением Путина за 7 млн рублей. На ней политик изображен в армейской куртке и черных очках верхом на медведе.