«Это клон Успенской?» Почему смеются над королевой Дальнего Востока — 2024

Фото: vk.com/queens_dv

Елена Наговицына

Россияне не оценили выбор жюри на конкурсе красоты «Королева Дальнего Востока», который прошел в Хабаровске. Кто победил, почему победительница столкнулась с волной насмешек в Сети, какие еще были нестандартные королевы красоты?

Кто победил на конкурсе «Королева Дальнего Востока — 2024»

14 марта в Хабаровске завершился финал конкурса «Королева Дальнего Востока», в котором участвовали 30 девушек из различных регионов ДВФО в возрасте от 23 до 60 лет. Победительница получила приз в 100 тыс. рублей и возможность полететь в Москву для участия в общенациональном конкурсе «Миссис Россия».

Финал конкурса проходил в четыре этапа: сначала участницы представили себя, затем показали творческие и танцевальные номера, а потом вышли в вечерних платьях.

Корону победительницы получила 52-летняя жительница Хабаровска Елена Наговицына, риэлтор с 25-летним стажем и основательница благотворительного фонда «Благодарю».

Что сказали о королеве Дальнего Востока в Сети

Организация конкурса и состав участниц вызвали вопросы у жителей Дальнего Востока. Как отмечает издание «Кам24», среди участниц конкурса не было ни одной представительницы Камчатского края. Также не было ни одной представительницы Приморья, и ни одной женщины с Сахалина, хотя организаторы утверждают, что «участие принимают жительницы всех городов Дальнего Востока».

Внешность 52-летней победительницы также спровоцировала немало комментариев — от насмешливых до откровенно грубых. Многие предположили, что процесс выбора определялся совсем не личными качествами победительницы.

«А сколько стоит победить в конкурсе красоты? С таким уровнем непредвзятости победить сможет и мой питбуль», — написал Виктор Антонов в группе конкурса «ВКонтакте».

«Все члены жюри ипотеку выплатили за день!» — смеется Doni.

Некоторые сравнили победительницу с 70-летней певицей Любовью Успенской.

«Мама миа! Это не клон Успенской? Фотография с тремя [участницами] — неужели все так плохо? Хотелось бы на членов жюри посмотреть», — написал Тайсон.

Абсолютное большинство в комментариях сочли конкурс нечестным, а победу — незаслуженной.

«Вот совсем не стыдно? Деньги и ботокс побеждают здравый смысл? Или эта пожилая красавица чья-то жена или родственница?» — пишут пользователи в комментариях.

Фото: vk.com/queens_dv

Какие еще были королевы красоты с нестандартной внешностью

Не только на Дальнем Востоке, но и по всей России, по всему миру в конкурсах красоты регулярно побеждают женщины, чья внешность далека от золотых стандартов.

Так, в 2024 году мисс Япония — 2024 впервые в истории стала не японка. Девушка с украинскими корнями Каролина Сиино была объявлена королевой красоты 25 января. Он также стала самой старшей мисс Япония — ей 26 лет. Решение жюри вызвало споры в соцсетях, пишет Daily Mail: японцы обвинили жюри в дискриминации по отношению к японской внешности, а многие обратили внимание, что уроженка Тернополя далека и от европейских стандартов красоты.

Жесткой критикой обернулась и победа хабаровчанки Натальи Оскар на конкурсе «Миссис Россия — 2023»: женщину обвинили в злоупотреблении пластической хирургией. В беседе со Starhit она категорически это отрицала и настаивала, что добилась такой внешности благодаря спорту.

Волна критики обрушилась и на победительницу конкурса «Королева красоты — Крым, Весна — 2022» 34-летнюю Ольгу Валееву. Как пишет TopNews, в победительнице узнали одну из участниц шоу «Давай поженимся» и назвали ее внешность неподходящей для конкурса, где оценивается натуральная красота.

В 2014 году титул мисс Москва завоевала Ирина Алексеева. Тогда пользователи Сети также высказали свои сомнения в выборе победительницы, отмечая внешние сходства главной красавицы столицы с футболистом Александром Кокориным.

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