«Это как нарушение ПДД»: в ГД оценили проект о признании иноагентом по суду

Процесс признания СМИ иностранным агентом не предполагает никакой работы суда, заявил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике единоросс Олег Матвейчев, комментируя законопроект «Справедливой России» о присвоении статуса иноагента только после вынесения судебного решения. Депутат подчеркнул, что для признания СМИ иноагентом есть чёткий критерий — получение иностранного финансирования.

Думаю, что суды никто не захочет перегружать. Тут нет для суда работы. Есть чёткий критерий — иностранные деньги. Это как нарушение ПДД. Мы же не идём в суд за каждое нарушение, — отметил парламентарий.

17 ноября «Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект, по которому предлагается признавать СМИ иноагентами по решению суда. По словам председателя фракции в ГД Сергея Миронова, такой вариант будет более мягким. Сейчас решение о статусе иностранного агента принимает Минюст.

До этого Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Союз журналистов России подготовили законопроект о поправках к закону об иностранных агентах и направили его главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну. Они предлагают выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время на исправление ситуации.

Закон об иноагентах будет обсуждаться на очередной ежегодной встрече Совета по правам человека с главой государства Владимиром Путиным, которая состоится 10 декабря. Члены совета предложили 40 вопросов главе государства, однако до президента дойдут не все, многие будут решаться в административном порядке. В их число, скорее всего, войдут вопросы неконкретного понятия «политической деятельности» в законе об иноагентах.