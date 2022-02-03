«Это история не про образование, а про личное мнение»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий фракцию ЛДПР, направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой «определить порядок лицензирования бизнес-тренингов и курсов личностного развития». Это предполагается поручить Рособрнадзору. Чернышов считает, что организаторы подобных курсов должны проходить государственную проверку, так как в этой сфере много аферистов, продукт которых не имеет никакой ценности. Подробности депутат рассказал в интервью NEWS.ru.

— Что вас сподвигло заняться этой сферой?

— Я обратился к вице-премьеру Чернышенко, чтобы правительство дало поручение Рособрнадзору определить методику лицензирования коучей и всех тех людей, которые этим занимаются.

Сейчас нет понимания, бизнес-коучи это кто — консультанты или люди, которые оказывают образовательные услуги. Если консультанты, они должны в своих рекламных сообщениях представлять, что они оказывают консультационную услугу, то есть доводят, как им кажется, некую информацию.

Они не должны дурить людей. Эта история не про образование, а про личное мнение. И в рекламе они должны указывать, что я, Иван Иванов, приглашаю вас на свой авторский курс, где я расскажу своё мнение, как быстро похудеть, наладить свою жизнь и так далее.

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А если это образовательная услуга, то давайте её лицензировать. Понимать, какая помощь есть при организации образовательной деятельности, как выдаётся диплом или сертификат о прохождении того или иного формата обучения. Всё это должно быть учтено.

Пока этого нет, некоторые люди страдают. Платят по 10, 20, 100 тысяч рублей за непонятно что. И потом они идут в суды, правоохранительные органы, мол, какие-то люди что-то им наговорили и они не получили того эффекта, который ожидали, — с этим нужно бороться.

— А в какой сфере эти тренинги наиболее вредоносны, по вашему мнению?

— Они приносят вред людям, которые думали, что они после окончания курсов заживут наконец нормально, что у них улучшится всё. А в итоге после этих тренингов-курсов они продолжают жить как жили, только без своих 20, 30, 100 тысяч рублей.

— Сколько времени нужно на то, чтобы ваша инициатива заработала?

— Если будет принято решение, что процесс лицензирования будет запущен, правительство Российской Федерации даст поручение оператору — федеральному органу исполнительной власти (в данном случае я предложил Рособрнадзор) — и укажет, до какого срока должны быть разработаны эти методики. Три месяца или полгода — это решит правительство.

Ранее NEWS.ru публиковал «рецензии» психологов и психотерапевтов на популярные курсы личностного роста от известных тренеров. Отзывы оказались в основном весьма критическими.