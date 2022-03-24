«Это их выбор»: Лавров об уехавших россиянах

Если кто-то из россиян на фоне событий на Украине решил уехать из России, это их выбор и их решение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Его слова приводит ТАСС.

Конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь право сделать свой выбор. Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению - это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение, — заявил он

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Анатолий Чубайс ушёл с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. В свою очередь Игорь Чубайс не смог прокомментировать информацию об отставке и отъезде своего брата из России.

Актриса Мария Голубкина ранее заявила NEWS.ru, что не осуждает россиян, уехавших из страны на фоне событий, которые происходят на Украине. Она предположила, что в скором времени на родину вернутся те, кто принял решение об отъезде спонтанно.

При этом актриса отметила, что знает людей, давно готовившихся покинуть Россию и купивших недвижимость за границей.