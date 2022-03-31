«Это хулиганские выходки»: Песков о порче имущества критиков спецоперации

Хулиганскими выходками назвал порчу имущества критикующих спецоперацию на Украине пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, гражданские активисты должны обращаться в органы охраны правопорядка, если на их имуществе рисуют букву Z. Его слова приводит РИА Новости.

Это хулиганские выходки. Если есть желание - те, кто подвергся таким действиям, могут обращаться в органы охраны правопорядка. В случае, если есть обращения граждан, если они чувствуют себя в опасности или речь идёт о порче имущества, то, конечно, у них есть право обращаться, — заявил Песков.

Он добавил, что органы должны соответствующим образом обрабатывать эти обращения.

Ранее военный эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в комментарии для NEWS.ru предположил, что значат буквы Z и V на российской военной технике. Пометку сделали в рамках спецоперации РФ на Украине. По его словам, возможно, военные в конце операции разъяснят, что это значит.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал страны мира ввести уголовную ответственность за использование символа Z. Министр отметил, что этот символ воспринимается как поддержка событий на Украине.