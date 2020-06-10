«Это его рок»: актёр Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме

https://static.news.ru/photo/e32c0376-ab20-11ea-8b8e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Долинский Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, давно шёл к такому концу. Только чудо сможет смягчить наказание, заявил заслуженный артист России Владимир Долинский.

Он давно свою жизнь ломал, ломал алкоголем. Не могло все это закончиться иначе, если бы не эта авария, то с Мишей случилось бы что- то другое. Это его рок, — отметил актёр в разговоре с «MK».

Долинский добавил, что сам в молодом возрасте попал в тюрьму. Ефремов тоже может там оказаться из-за аварии. В местах заключения не лечат. Арестанты живут «от письма до письма». Но подобный опыт может изменить каждого в лучшую сторону.

Автомобиль Ефремова въехал в фургон на большой скорости. Он находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате столкновения водитель фургона Сергей Захаров получил сильные травмы, врачи не смогли спасти ему жизнь.

Как ранее писал NEWS.ru, семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, шокирована тем, что артист позволил себе сесть за руль в нетрезвом состоянии.