«Это дорого обойдется»: Путин посоветовал инженеру не забывать о жене Путин посоветовал инженеру не забывать про жену, увлекаясь квантовыми компьютерами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посоветовал участнику форума Росконгресса «Форум будущих технологий» не забывать о жене из-за работы. Инженер в ходе беседы с главой государства рассказал, что в жизни ему интересны только две вещи: квантовые компьютеры и люди.

Про жену не забывайте, это вам дорого обойдется, — сказал Путин.

Ранее в ходе форума Путин предложил до 2030 года подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных, а также до 1 сентября 2023 года утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его как приоритет в бюджете. Он также назвал принципиальной задачей перевести экономику страны, социальную сферу и органы власти на новую модель управления на основе больших данных.

До этого президент заявил, что руководство ряда государств устроило России технологическую блокаду, пытаясь вынудить отказаться от суверенитета. В итоге страна столкнулась с серьезными ограничениями в сфере высоких технологий. Многие критические технологии Россия была вынуждена приобретать за рубежом.