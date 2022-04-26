«Это должна решать сама партия»: Песков о новом лидере ЛДПР В Кремле ответили на вопрос о новом лидере ЛДПР

Партия ЛДПР должна сама решать, кто станет её новым лидером после смерти политика Владимира Жириновского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводят РИА Новости, назначение нового лидера ЛДПР связано с внутрипартийными процессами.

В первую очередь это вопрос самой партии. Конечно, больше связано с внутрипартийными процессами... Я подчёркиваю, главным образом это должна определиться и решить сама партия, — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждалась ли либерал-демократами с Кремлём тема кандидатуры нового лидера ЛДПР.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Медики боролись за его жизнь с 11 февраля. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Сам Жириновский среди своих преемников называл губернатора Смоленской области Алексея Островского и председателя комитета по делам федерации Алексея Диденко. Между тем депутат Госдумы Елена Драпеко на посту главы ЛДПР видела руководителя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого или губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.