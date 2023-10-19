«Это частное мнение»: изменятся ли правила перехода из 9-й в 10-й класс Представитель Рособрнадзора Стрига: правила перехода в 10-й класс никто не меняет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Модели перехода в 10-й класс, а также поступления в колледжи должны меняться. Такое мнение на всероссийской встрече с родителями высказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, действующие правила не соответствуют современным требованиям. При этом отказываться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса в России не собираются. NEWS.ru, узнал, что именно сказал Музаев, как его слова восприняли в самом ведомстве, а также что об этом думают в школе.

Что предлагает глава Рособрнадзора

«Модель поступления в колледжи: все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает. В этом году не думаю, что какие-то изменения будут, но в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс, а также поступления в колледжи и техникумы по количеству экзаменов, по подходам [изменится], потому что она не отвечает современным требованиям», — сказал глава Рособрнадзора.

По его словам, часто аттестат выдается девятикласснику только для того, чтобы он поступил в техникум или колледж и не «портил картинку» в 10-м классе. Объективностью в таких случаях, как отметил Анзор Музаев, «не пахнет»: некоторые школы в РФ заключают «негласные» договоренности с учениками — они покидают школы после девятого класса в обмен на хороший аттестат. Глава ведомства уточнил, что средний конкурсный балл для поступления в колледжи и техникумы сейчас составляет 4,7.

«Получается по этой статистике, что все отличники уходят в СПО (среднее профессиональное образование. — NEWS.ru), а все двоечники идут в 10-й класс. Понятно, что здесь объективностью не пахнет — модель поступления в ссузы (средние специальные учебные заведения. — NEWS.ru) если не в этом году, то в следующем претерпит изменения», — добавил глава Рособрнадзора.

Анзор Музаев уточнил, что ведомство не собирается сокращать количество предметов, которые школьники сдают после девятого класса в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Сейчас обязательные дисциплины две — русский язык и математика, а также две на выбор.

«Когда мы переходили на четыре экзамена в девятых классах, то было мнение, что будет поэтапный переход не к сокращению количества сдаваемых предметов, а к постепенному увеличению. Их на сегодняшний день должно было быть два обязательных и четыре по выбору», — пояснил Музаев.

Между тем в руководимом им ведомстве NEWS.ru заявили, что об изменении существующего порядка пока речи не идет.

«Рособрнадзор не заявлял о каких-то нововведениях. В ходе проведения Всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора А. А. Музаева с родителями школьников, он высказал частное мнение, что эта система нуждается в доработке», — пояснил начальник отдела информационного сопровождения ведомства Александр Стрига.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позволяет ли изменить процедуры перевода действующее законодательство

Как заявил NEWS.ru преподаватель русского языка и права в московской школе «Интеллектуал», член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий россияне имеют законное право получать образование после девятого класса, а изменение нынешней системы потребует существенного изменения правовой базы.

«Ребенок имеет право учиться в 10-м и 11-м классах. Соответственно, все так называемые процедуры перевода — это вещь не очень правильная и не очень законная. Человек сдает ОГЭ, но это не значит, что, плохо его сдав, школьник не может учиться в 10-м классе. Даже если власти собираются вводить какую-то систему, при которой не все дети будут поступать в 10-й класс, то для этого придется серьезно изменять законодательство. И смысла вносить сейчас какие бы то ни было изменения в этот вопрос я не вижу», — констатировал педагог.

Комментируя слова Анзора Музаева о том, что аттестаты часто выдаются некоторым выпускникам девятых классов «негласно» в обмен на перевод из школы, Всеволод Луховицкий выразил удивление: «Каким образом господин Музаев может говорить о том, что что-то негласно распространено или не распространено, непонятно. Ведь даже если такие договоренности есть, то никаких следов их, естественно, не остается».

Также собеседник NEWS.ru не согласился со словами главы Рособрнадзора о том, что в старшие классы идут двоечники, а в техникумы — отличники.

По словам Луховицкого, «в колледжах и техникумах преподаватели стонут от того, что к ним приходят, к сожалению, во многом слабые дети, а в 10-й класс идут в основном те, которые хотят поступать после школы в вуз». Также он добавил, что «далеко не во всех техникумах есть высокие конкурсы на поступление, некоторые принимают с учетом результатов ОГЭ, так как далеко не все ссузы обеспечивают своим выпускникам хорошую работу и успешную карьеру».

«Если взять какой-нибудь медицинский колледж или колледж туристического бизнеса, то, вероятно, там большой конкурс. Но у меня нет информации о том, что все СПО страны переживает подъем и рост», — добавил Луховицкий.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сейчас проходит выпуск школьников из девятых классов

Любой девятиклассник может продолжить учиться в 10 классе либо поступить в колледж или техникум после отбора. Одним из главных этапов последнего является основной государственный экзамен (ОГЭ), прохождение которого обязательно. ОГЭ сдается по двум базовым предметам (математика и русский язык), а также двум дополнительным — на выбор школьника.

После сдачи ОГЭ девятиклассник получает аттестат о получении основного образования, но лишь в том случае, когда баллы по экзаменам соответствуют оценкам «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно». При получении оценки ниже предмет необходимо пересдать.

Только после получения аттестата школьник имеет право на получение дальнейшего образования. Но в некоторых школах, а также в колледжах и техникумах не принимаются документы от девятиклассников, в аттестатах которых имеется оценки «удовлетворительно» по нескольким предметам.

Важно, что выпускникам девятых классов нужно подавать заявление на зачисление, даже если ученик решил продолжить обучение в той же школе. Заявление можно подать через портал госуслуг.

При поступлении в колледжи и техникумы выпускникам девятых классов предстоит пройти конкурс аттестатов. Обычно учитывается средний балл, получаемый суммированием всех оценок и делением этого числа на количество предметов. Но некоторые учреждения СПО могут учитывать среднее значение только по тем предметам, которые являются профильными для выбранной специальности. Для некоторых специальностей, помимо этого, проводятся дополнительные вступительные экзамены.

Читайте также:

Отмена проверочных, изменения в ЕГЭ: что ждет школьников в 2024 году

Клиники, работодатели, школы: кто передает данные о россиянах в военкоматы

Низкие зарплаты и высокая нагрузка: сколько учителей не хватает школам в РФ

«Нет выбора»: от родителей требуют отправлять детей на патриотические уроки

Неравенство вместо сетки: подтянет ли кабмин низкие доходы учителей