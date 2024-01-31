«Это был приятный сюрприз»: Надеждин о Ходорковском и поддержке оппозиции Надеждин назвал поддержку со стороны оппозиции приятным сюрпризом

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Сдавший в ЦИК подписи для регистрации кандидатом в президенты политик Борис Надеждин заявил в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак, что для него стала неожиданностью поддержка со стороны представителей несистемной оппозиции. Надеждина поддержали в том числе соратники оппозиционера Алексея Навального и его жена Юлия, блогер Максим Кац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Я просто честно делал свою работу. И, честно говоря, из всех названных вами людей я знаком только с Михаилом Борисовичем [Ходорковским], по 1990-м годам еще, но его я ни о чем таком не просил. Поэтому для меня это был приятный сюрприз, что все вдруг поддержали. Я даже об этом не думал, когда начинал кампанию, что все эти люди будут вписываться, — сказал Надеждин.

Также Надеждин заявил, что у него нет никаких сомнений, что ЦИК зарегистрирует его кандидатом. 31 января он представил комиссии 20 коробок с подписями в свою поддержку.

Кроме того, Надеждин заявил, что в случае победы на выборах перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским провел бы переговоры об урегулировании конфликта с западными политиками, поддерживающими Киев. Он отметил, что в первую очередь встретился бы с лидерами США, ФРГ и Франции.