«Это большая трагедия»: Зелинская о смерти народного артиста РФ Ширвиндта Актриса Зелинская назвала трагедией смерть Ширвиндта

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Зоя Зелинская

Смерть актера Александр Ширвиндта стала большой трагедией, заявила NEWS.ru народная артистка России Зоя Зелинская. По ее словам, «ушел человек, который мог каждого развеселить и развлечь, удивить и обрадовать».

Его смерть – это большая трагедия, Александра Анатольевича любил весь театр. На протяжении многих лет он возглавлял театр, несмотря на все сложности выполнял свою работу на благо всей труппы. Конечно, в последние годы ему было тяжело, поэтому выражаю глубочайшие соболезнования его семье, которую я очень люблю. Ушел человек, который мог каждого развеселить и развлечь, удивить и обрадовать, — заявила она.

Ширвиндт скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил художественный руководитель театра Сатиры, режиссер Сергей Газаров. Артист умер в больнице.

4 февраля скончался российский актер Павел Маркин, известный по ролям в сериалах «Мент в законе» и «Моя прекрасная няня». Его коллега Александр Загоскин рассказал, что артист умер в машине скорой помощи, похороны артиста состоялись только 29 февраля.

Ранее стало известно, что на 46-м году жизни умер актер и режиссер Павел Жабицкий. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Похороны состоялись 29 февраля. Артист славится своим уникальным творчеством, особенно по достижениям в драматической сфере, среди которых особо выделяется знаменитая постановка 2018 года под названием «Клир», где он сыграл роль ксенофобного жаба.