«Это богохульство»: в РПЦ возмутились использованию икон в качестве бомб Кипшидзе: задержание груза икон со взрывчаткой спасло многих верующих

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Использование икон в качестве оружия — настоящее богохульство, заявил NEWS.ru заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Однако, отметил он, это вполне ожидаемо от тех людей, кто ведет борьбу с каноническим православием и для кого религиозные символы являются лишь средством для этого.

На Украине сейчас ведется борьба против канонического православия. И для сил, которые планируют террористические акты, религиозные символы являются лишь средством для этой борьбы. Мы убеждены, что за всем этим стоят люди, которые по своей сути являются безбожниками. То, что они делают, — это настоящее богохульство, — сказал Кипшидзе.

Он добавил, что правоохранительные органы, которые задержали этот груз, спасли многих верующих. Они могли стать невинными жертвами террористических актов, сказал он.

Ранее ФСБ показала кадры досмотра и изъятия икон с Украины, с которыми контрабандным путем пытались доставить в Россию взрывчатку. Возбуждено дело по статье о незаконном перемещении через границу взрывчатых устройств группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Организаторы и соучастники будут объявлены в розыск, уточнили в ведомстве.