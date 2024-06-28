Это блюдо станет отличной заменой надоевшим котлетам: за уши не оттащишь

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Белорусские колдуны станут отличной альтернативой наскучившим котлетам. Это блюдо совмещает в себе и мясную часть, и гарнир. Вот как его готовить.

Возьмите 800 граммов картофеля, 200 граммов мясного фарша, яйцо, луковицу, две-три столовые ложки муки, соль, перец по вкусу и 20–30 мл воды.

Картофель очистите, порежьте на части и перекрутите в мясорубке с мелкой решеткой. Отожмите и слейте лишнюю жидкость. Посолите, поперчите и добавьте яйцо. Полученную смесь хорошо перемешайте и всыпьте в нее муку.

К фаршу добавьте перекрученный в мясорубке или натертый лук, посолите и поперчите. Влейте немного воды, чтобы фарш был и не густым, и не слишком жидким. Разогрейте сковороду с растительным маслом.

На сковороду выкладывайте картофельное тесто в виде круглых оладий (не делайте их слишком толстыми), а на оладьи выкладывайте по одной столовой ложке мясного фарша. Сверху кладите снова слой теста. Жарьте колдуны до румяной корочки на среднем огне. После этого накройте сковороду крышкой и убавьте огонь. Жарьте до румяной корочки снизу (около четырех-пяти минут). Блюдо готово!

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