«Это бизнес»: юрист раскритиковал идею ввести штрафы за среднюю скорость Автоюрист Травин призвал не штрафовать, а поощрять водителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возвращение практики контроля средней скорости движения на дорогах — это очередной способ пополнить казну, заявил в разговоре с NEWS.ru президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. По его мнению, предложенное Минтрансом повторное внедрение штрафов за превышение средней скорости является не более чем реализацией политических и экономических интересов тех, кто эту систему придумал и содержит.

Расчет здесь такой: 1 из 10 человек, которым пришел штраф, обжалует его, а 9 водителей все же заплатят, чтобы сэкономить время и силы. Разве бюджету плохо? Конечно, хорошо, — говорит эксперт.

Он добавил, что пять лет назад в России уже запускали подобную практику. Тогда на ее реализацию было потрачено колоссальное количество денег. Но в 2021 году штрафы за превышение средней скорости отменили, а Верховный суд признал такие взыскания незаконными. Фактически тогда проект провалился, а камеры остались лежать на складе, рассказал он.

Поэтому сейчас их надо узаконить. Это бизнес, вложения должны окупаться, — прокомментировал Виктор Травин.

В Минтрансе тем временем заявили, что штрафы за превышение средней скорости будут стимулировать автомобилистов соблюдать установленный на трассах скоростной режим, следовательно, снизится аварийность на дорогах.

По мнению Виктора Травина, существующей практики контроля мгновенной скорости вполне достаточно. Кроме того, юрист считает, что дорожные камеры в принципе не помогают снизить уровень аварийности на дорогах. Ведь штрафы за превышение скорости давно перестали действовать на сознание водителей и превратились в дополнительную статью расходов автомобилистов, заложенную в бюджет наравне с транспортным налогом и платой за ремонт машины и техобслуживание. Виктор Травин предложил разработать другие методы обеспечения безопасности дорожного движения, например, ввести поощрения за безаварийное управление, за отсутствие нарушений ПДД.

Практику контроля средней скорости движения в России отменили в 2021 году по целому ряду причин. Доработать эту меру предлагал вице-премьер Марат Хуснуллин, а дискуссии по этой теме велись на разных площадках, в том числе и в Госдуме. Представители некоторых регионов, например, Московской, Смоленской областей, Татарстана, убеждали вернуть такой контроль в практику, чтобы снизить аварийность. 3 августа стало известно, что Минтранс вновь выступил с инициативой ввести эту норму.