«Это безумие»: Собчак возмутил грозящий Блиновской срок Собчак назвала безумием 16 лет колонии для блогера Елены Блиновской

Фото: П/с Замоскворецкого суда/ТАСС

Елена Блиновская

Российская журналистка Ксения Собчак назвала безумием тот факт, что блогеру и автору «Марафонов желаний» Елене Блиновской грозит до 16 лет лишения свободы. В новом выпуске «Осторожно, новости», который вышел на YouTube, телеведущая вспомнила и другие громкие уголовные дела.

Елена Блиновская дробила бизнес, чтобы скостить налоги. Ей грозит 16 лет колонии. Мы можем плеваться в «Марафон желаний» (я лично плююсь) сколько угодно и будем правы. Но такой срок за махинации с налогами — это безумие. Даже если к нему еще не приговорили, — считает Собчак.

В частности, она напомнила, что историк, расчленивший аспирантку в Петербурге, Олег Соколов получил 12,5 года лишения свободы, а скопинский маньяк Виктор Мохов провел в тюрьме 16 лет и 10 месяцев.

Замоскворецкий районный суд города Москвы отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца, до 26 апреля. Об ужесточении меры пресечения ходатайствовало следствие, поскольку блогер неоднократно нарушала условия домашнего ареста. Под стражу ее взяли сразу после заседания.

До этого адвокат блогера Наталья Сальникова сообщила, что Блиновская может объявить себя банкротом, так как у нее нет возможности погасить налоговый долг. Она объяснила невозможность уплатить задолженность тем, что на имущество и средства блогера наложен арест.