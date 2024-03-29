«Это бесчеловечно»: Мизулина резко высказалась о восстановлении «Крокуса» Мизулина назвала бесчеловечным восстановление «Крокус Сити Холла» после теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против восстановления подмосковного «Крокус Сити Холла» после теракта и мощного пожара. В своем Telegram-канале она заявила, что нельзя снова возводить концертный зал на месте, где погибли люди, поскольку это бесчеловечно. Мизулина считает, что возрождать «Крокус Сити Холл» необходимо в другом месте и уже под другим названием.

Мне кажется, что абсолютно не правильно восстанавливать концертный зал на том месте, где погибли люди, случилась трагедия. Не представляю, как там, где еще вчера был страх, ужас, боль, завтра будут танцевать, петь и радоваться. Это бесчеловечно. Я считаю, что концертный зал нужно делать в другом месте и совсем с другим названием, — написала Мизулина.

Ранее певец и бизнесмен Эмин Агаларов, который является сыном владельца «Крокус Сити Холла», заявил, что окончательного решения по восстановлению концертного зала пока нет. По его словам, это будет зависеть от мнения властей страны и самих россиян. Он подчеркнул, что страховая компания покроет только 1/40 суммы ущерба от теракта. Агаларов пояснил, что для строительства подобного «Крокус Сити Холлу» концертного зала понадобится минимум $150 млн.