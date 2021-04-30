«Эти все замерли шавки»: критиковавшая Володина старушка стала звездой Сети

https://static.news.ru/photo/a7b02aa8-abb4-11eb-96d4-96000091f725_660.jpg Фото: @saratovonline / Instagram

Саратовскую пенсионерку, раскритиковавшую российские власти за коррупцию, инфляцию, стремительный рост цен и отсутствие льгот, во время беседы на улице со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, теперь узнают на улице.

Она рассказала местным изданиям, как стала звездой города, и почему вообще решилась на беседу с высокопоставленным парламентарием.

Оказалось, что 90-летняя пенсионерка шла по своим делам в администрацию города, когда случайно увидела толпу людей на противоположной улице. Она решила подойти и посмотреть, что происходит и кто эти люди.

Первой кого она увидела, была помощница Володина, которая поинтересовалась у бабушки, какой у неё вопрос.

А я ещё не вижу, кто там стоит. Иду прям на него. Его помощнице не отвечаю. Она несколько раз спросила, какой у меня вопрос, — рассказала пенсионерка.

Когда она всё-таки дошла до Володина, то стала знаменита на всю страну, потому что не побоялась подойти и задать депутату неудобные вопросы.

Теперь, признаётся она, её стали узнавать на улице. В Сети пишут, что пенсионерку зовут Анна Александровна и желают ей крепкого здоровья и долгих лет. Пользователи отмечают, что в свои 90 лет старушка очень бодрая и светлая, полностью в своём уме.

Ранее NEWS.ru писал, что после беседы с пенсионеркой Володин пообещал помочь ей. Он заверил женщину, что ситуация, на которую она жалуется, исправится. Видео этой встречи политик опубликовал на своей странице в Instagram.