Хотите защитить томаты? Посадите эти ароматные травы в теплице — они спасут ваши помидоры от вредителей и улучшат урожай!
Лучшие защитники для томатов:
- Базилик — отпугивает белокрылку и тлю, улучшает вкус плодов.
- Мята (лучше перечная) — против паутинного клеща и муравьев.
- Петрушка — защищает от нематод и слизней.
- Чабрец — отпугивает совку и других гусениц.
- Календула — природный фунгицид против грибковых болезней.
Садоводы рекомендуют сажать травы в теплице с помидорами по периметру грядки или между кустами. Не допускайте цветения мяты — может агрессивно разрастаться. Обновляйте посадки базилика каждые 3–4 недели.
Посадив травы, вы снизите число вредителей на 60–70%, улучшите микроклимат в теплице, а томаты станут более ароматными и сладкими.
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