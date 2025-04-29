Эти травы спасут помидоры от вредителей: посейте их в теплице с томатами

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Хотите защитить томаты? Посадите эти ароматные травы в теплице — они спасут ваши помидоры от вредителей и улучшат урожай!

Лучшие защитники для томатов:

Базилик — отпугивает белокрылку и тлю, улучшает вкус плодов.

Мята (лучше перечная) — против паутинного клеща и муравьев.

Петрушка — защищает от нематод и слизней.

Чабрец — отпугивает совку и других гусениц.

Календула — природный фунгицид против грибковых болезней.

Садоводы рекомендуют сажать травы в теплице с помидорами по периметру грядки или между кустами. Не допускайте цветения мяты — может агрессивно разрастаться. Обновляйте посадки базилика каждые 3–4 недели.

Посадив травы, вы снизите число вредителей на 60–70%, улучшите микроклимат в теплице, а томаты станут более ароматными и сладкими.

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