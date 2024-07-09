Эти растения отпугнут от помидоров вредителей: раскрываем весь список

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Томаты можно встретить на участках многих дачников. Однако не многие задумывались, что можно посадить рядом с ними. Есть несколько растений, которые отпугнут вредителей от помидоров.

Ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, что базилик имеет сильный аромат, который отпугивает тлю, белокрылку и других вредителей. Кроме того, он улучшает вкус и аромат томатов.

Чеснок тоже имеет яркий аромат, которого боятся вредные насекомые. Посадка этого растения вокруг томатов создает естественный барьер против паразитов. Также чеснок помогает предотвратить некоторые грибковые заболевания.

Календула не только является украшением, но и защищает томаты от нематод и улиток. Ее цветы выделяют вещества, отпугивающие многих насекомых. Также она благоприятно влияет на состояние почвы и является идеальным соседом для томатов.

Настурция привлекает тлю, отвлекая ее от помидоров. Посадите это растение в качестве ловушки.

Петрушка ароматом отпугивает морковную муху и некоторых других паразитов. Она также способствует улучшению роста томатов благодаря своим корневым выделениям.

Мята своим сильным ароматом действует как природный репеллент. Однако она быстро разрастается, поэтому сажайте ее в контейнерах, передают «Белновости».

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