Эти простые привычки удвоили мою продуктивность: делаем себе идеальное утро

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Знаете, почему успешные люди так ценят утро? Потому что первые часы дня определяют, каким будет весь ваш день. Вот простые шаги, которые помогут вам просыпаться с энергией и успевать больше.

Первое и самое важное — готовьтесь с вечера. Разложите одежду, соберите сумку и продумайте завтрак. Это избавит вас от утренней суеты и ненужных решений. Попробуйте вставать на 15 минут раньше — этот небольшой запас времени творит чудеса. Вы перестанете бегать по квартире в панике и сможете спокойно настроиться на день.

Создайте свой утренний ритуал. Стакан воды комнатной температуры, 5-минутная растяжка или короткая медитация — выбирайте то, что нравится именно вам. Главное — не проверяйте телефон первые 30 минут после пробуждения. Поверьте, соцсети подождут, а это время лучше потратить на себя.

Перед выходом запишите две-три главные задачи дня. Не больше! Так вы сфокусируетесь на важном и не будете распыляться.

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