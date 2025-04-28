Эти приборы бешено крутят счетчик: главные виновники больших счетов за свет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тайные пожиратели электроэнергии живут в каждом доме — в комнате, на кухне и даже в ванной. Однако некоторая техника особенно бешено крутит счетчик.

Главный виновник больших счетов за свет — климатическая техника. Кондиционер летом и обогреватель зимой могут составлять до 50% вашего энергопотребления. Также много электричества сжирают водонагреватели — если бойлер работает круглосуточно, он один поглощает 25–30% электричества. Включайте только по необходимости, это сэкономит сотни рублей в месяц.

Стиральная машина с сушкой — тоже виновник больших счетов за электричество. Один цикл «стирка + сушка» потребляет больше энергии, чем 10 часов работы телевизора. На кухне самые прожорливые приборы — электрическая духовка, посудомоечная машинка, а также старые холодильники.

Проверьте — возможно, прямо сейчас какой-то прибор работает впустую и сжигает ваши деньги. Выключите их из розетки.

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