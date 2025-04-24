Эти пончики собирают лайки! Румяные, пышные — без фритюра и тонны жира!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим румяные пончики в духовке — воздушные и без лишнего масла! Эти пончики — идеальный компромисс между любовью к сладкому и заботой о здоровье. Они получаются такими же пышными и ароматными, как жареные, но готовятся в духовке без лишнего жира.

Приготовьте дрожжевое тесто: смешайте 250 мл теплого молока, 7 г сухих дрожжей и 1 ст. л. сахара. Дайте постоять 10 минут. Добавьте 1 яйцо, 60 г растопленного сливочного масла, щепотку соли и 500 г муки. Замесите тесто и оставьте подходить на 1 час.

Раскатайте тесто толщиной 1,5 см, вырежьте кружки стаканом, а в центре сделайте отверстие рюмкой. Разложите на противне с пергаментом, оставьте на 20 минут. Смажьте желтком, смешанным с 1 ст. л. молока. Выпекайте 15 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой или полейте глазурью. Они получаются нежными внутри с хрустящей корочкой снаружи.

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