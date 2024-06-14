Эти пельмени сразят наповал: добавить сметаны — и блюдо доведет до безумия

Пельмени являются одним из самых популярных и простых в приготовлении блюд. При этом рецептов с пельменями множество, но не все знают, как приготовить это блюдо в сливочно-сырном соусе.

Для приготовления вкуснейших пельменей потребуется 500 граммов замороженного продукта, три столовые ложки сметаны, 20 граммов сливочного масла, 50 граммов твердого сыра, соль, перец, паприка и зелень по вкусу.

На сковороде нужно разогреть сливочное масло, и выложить туда пельмени. Далее посолить, поперчить, посыпать специями и обжарить в течение пяти — семи минут.

Затем добавляем сметану, заливаем стаканом воды, тщательно перемешиваем и готовим под крышкой еще пять-семь минут. По истечению времени добавить сыр и зелень.

Блюдо готово! Подаем к столу горячим и радуем домашних изысканным вкусом.

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