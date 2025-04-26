Эти овощи загубят лилии — не сажайте их рядом: секреты роскошного цветника

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Хотите вырастить роскошные лилии, которые станут гордостью вашего огорода? Раскрываем все секреты, с помощью которых у вас вырастет роскошный цветник.

При посадке лилий помните, что они любят солнце, поэтому на дачном участке выбирайте для них хорошо освещенное место. Поливайте умеренно и раз в 2 недели подкармливайте калийно-фосфорными удобрениями.

Лилии — неприхотливые цветы, однако некоторые овощи и растения, высаженные по соседству, могут загубить их. Это:

Лук и чеснок — их фитонциды угнетают рост лилий.

Картофель и свекла — забирают слишком много питательных веществ.

Высокие культуры (кукуруза, подсолнух) — создают тень.

Никогда не сажайте их рядом. Идеальными соседями для лилий станут петунья, бархатцы, морковь и шпинат. Следуйте этим правилам — и ваши лилии будут пышными и яркими!

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