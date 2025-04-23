Эти овощи нужно посадить в мае в первую очередь: срочно в открытый грунт

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Май — идеальное время для высадки овощей в открытый грунт. Почва уже прогрелась, а риск заморозков минимален. Вот список культур, которые нужно посадить в грядки в первую очередь, — не медлите!

Картофель (середина мая). Сажайте пророщенные клубни, когда почва прогреется до +8...+10 °C. Оптимальная глубина — 10–12 см.

Морковь (начало мая). Выбирайте ранние сорта. Перед посадкой семена замочите на сутки для ускорения всходов.

Свекла (первая декада мая). Сажайте, когда температура почвы достигнет +6 °C. Семена заглубляйте на 2–3 см.

Редис (в течение всего мая). Идеальный овощ для последовательных посадок. Созревает за 20–25 дней.

Капуста (середина мая). Высаживайте рассаду белокочанной и цветной капусты. Расстояние между растениями — 40–50 см.

Лук-севок (начало мая). Сажайте в хорошо прогретую почву. Глубина посадки — 3–4 см.

Зелень (укроп, петрушка, салат). Можно сеять весь май. Для ускорения роста накройте грядки пленкой.

Следуйте этим рекомендациям — и уже в июне вы получите первый урожай свежих овощей.

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