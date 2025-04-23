Эти овощи и фрукты скоро исчезнут с грядок — жара их уничтожает!

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Климат меняется, и садоводам все сложнее выращивать привычные овощи и фрукты. Повышение температуры, засухи и жара уже сказываются на урожае — и дальше будет только труднее.

Скоро в зону риска попадут культуры, которые плохо переносят высокую температуру и требуют стабильной влажности. Это, например, клубника — ягода плохо переносит жару, особенно при редком поливе. Также страдают огурцы и капуста — их корневая система не справляется с перегревом, а листья быстро вянут. Становится капризным и картофель — клубни формируются хуже, а вредители активизируются. Даже яблони могут оказаться под угрозой: деревья сбрасывают завязи, если в мае — июне слишком жарко.

Если вы замечаете, что урожай из года в год становится меньше, пора подумать о сортах, устойчивых к жаре. Или переключиться на культуры, свойственные югу, — инжир, миндаль, арбузы, батат.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.