Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 08:22

Эти лепешки — мой аварийный рецепт: готовлю, когда в холодильнике пусто, а готовить лень

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда не хочется стоять у плиты после работы, эти лепешки становятся идеальным решением. Минимум усилий, а результат — сочные, ароматные лепешки с сырной начинкой.

Для лепешек мне понадобится: вареная курица (200 г), тертый сыр (150 г), яйца (2 шт.), мука (4 ст. л.), сметана (2 ст. л.), зелень, соль, специи, масло для жарки.

Вареную курицу мелко нарезаю или разбираю на волокна. В глубокой миске смешиваю курицу, тертый сыр, яйца, сметану и мелко нарезанную зелень. Солю, добавляю любимые специи — отлично подойдет паприка или сушеный чеснок. Постепенно ввожу муку и тщательно перемешиваю до получения однородной массы. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Столовой ложкой выкладываю тесто, формируя небольшие лепешки. Обжариваю по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой аппетитной корочки. Важно не делать огонь слишком сильным, чтобы лепешки успели пропечься внутри. Подаю сразу же, пока сыр внутри остается теплым и тягучим. Отлично сочетаются со свежими овощами или сметаной.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Смешиваю все ингредиенты в сковороде и готовлю шоколадный пирог на плите: обалдеть, как просто
Общество
Смешиваю все ингредиенты в сковороде и готовлю шоколадный пирог на плите: обалдеть, как просто
Если дома ждет скоблянка — спешу с работы: не рагу, а настоящий шедевр славянской кухни
Общество
Если дома ждет скоблянка — спешу с работы: не рагу, а настоящий шедевр славянской кухни
Готовлю печень так, что не отличить от нежного мяса — вот наш семейный рецепт сытного салата
Общество
Готовлю печень так, что не отличить от нежного мяса — вот наш семейный рецепт сытного салата
Едим в ноябре: как приготовить тушеную капусту с яблоками и морковью
Семья и жизнь
Едим в ноябре: как приготовить тушеную капусту с яблоками и морковью
Ресторанный рецепт курицы в сливочном соусе для домашнего ужина
Семья и жизнь
Ресторанный рецепт курицы в сливочном соусе для домашнего ужина
еда
лепешки
выпечка
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронежской области назвали последствия ночной атаки ВСУ
В Южной Корее раскрыли, где будет строиться АПЛ для войск страны
С бывшего депутата думы Мегиона взыскали более 26 млн рублей
Клиенты Ozon теперь могут оставить чаевые работникам ПВЗ
Набиуллина рассказала о молниеносной экономике России
Онищенко поставил точку в вопросе мытья сырой курицы
Высокопоставленные сотрудники ФСИН стали фигурантами уголовных дел
Россиянам напомнили о крупных штрафах за содержание животных в квартирах
Зверски убивавшего целые семьи маньяка парализовало в колонии
«Стало для нас сюрпризом»: почка свиньи «атаковала» человека
В Госдуме рассказали о состоянии международной торговли России
На Александра Серова подали в суд
Осенний промысел: как охотиться на бобра? Научим, когда и где искать зверя
Алена Аверочкина из Совкомбанка вошла в топ-10 руководителей МСП
Глава Краснодарского края раскрыл последствия атаки БПЛА на регион
Украинские спецслужбы следили за российским чиновником через вазу-шпион
В Приморье арестовали мужчину за сбыт ядовитого вещества
Аэропорт Оренбурга повторно ввел ограничения на полеты
В Уфе задерживаются более 20 ночных и утренних авиарейсов
ВСУ ударили дронами по гражданским объектам в Саратове
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.