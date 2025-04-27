После 40 лет обмен веществ замедляется, и некоторые каши вместо пользы могут навредить, в частности ускорить старение организма и стать причиной образования жира на животе.
Диетологи выделяют три особенно опасные каши, которые лучше исключить из рациона при достижении этого возраста. Проверьте, не едите ли вы их?
- Манная каша. В ней быстрые углеводы резко повышают сахар в крови, что ведет к набору веса и риску диабета. Клейковина в составе может провоцировать воспаление суставов, предупреждают медики.
- Белый рис (шлифованный). Он лишен клетчатки и витаминов, вызывает скачки инсулина. При регулярном употреблении приводит к жировым отложениям на животе.
- Овсянка быстрого приготовления. Эта каша содержит сахар и искусственные добавки. Такой завтрак не дает насыщения, но перегружает поджелудочную железу.
Врачи рекомендуют после 40 лет выбирать каши с низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки. Ваше здоровье в вашей тарелке!
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