Эти каши старят и образуют жир на животе: нужно убрать из рациона после 40

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После 40 лет обмен веществ замедляется, и некоторые каши вместо пользы могут навредить, в частности ускорить старение организма и стать причиной образования жира на животе.

Диетологи выделяют три особенно опасные каши, которые лучше исключить из рациона при достижении этого возраста. Проверьте, не едите ли вы их?

Манная каша. В ней быстрые углеводы резко повышают сахар в крови, что ведет к набору веса и риску диабета. Клейковина в составе может провоцировать воспаление суставов, предупреждают медики.

Белый рис (шлифованный). Он лишен клетчатки и витаминов, вызывает скачки инсулина. При регулярном употреблении приводит к жировым отложениям на животе.

Овсянка быстрого приготовления. Эта каша содержит сахар и искусственные добавки. Такой завтрак не дает насыщения, но перегружает поджелудочную железу.

Врачи рекомендуют после 40 лет выбирать каши с низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки. Ваше здоровье в вашей тарелке!

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