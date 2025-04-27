Вы готовитесь к посадке картофеля, мечтая о богатом урожае? Стоп! Не все клубни годятся для земли. Одни могут погубить всходы, другие — заразить почву. Рассказываем, какие картофелины строго нельзя сажать, — проверьте перед посадкой!