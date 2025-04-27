Вы готовитесь к посадке картофеля, мечтая о богатом урожае? Стоп! Не все клубни годятся для земли. Одни могут погубить всходы, другие — заразить почву. Рассказываем, какие картофелины строго нельзя сажать, — проверьте перед посадкой!
- Гнилые или плесневелые. Если клубень покрыт темными пятнами, мягкий на ощупь или источает неприятный запах, это рассадник бактерий! Такие экземпляры заразят соседние растения, а урожай сгниет в земле.
- Сморщенные. Сухие, сморщенные картофелины потеряли влагу и жизненные силы. Они не дадут ростков, а лишь займут место в грунте.
- Слишком мелкие или гигантские. Клубни меньше 30 граммов не имеют достаточного запаса питательных веществ. Крупные (от 100 г) можно резать, но только если нет признаков болезни. Ошибетесь — получите гниль вместо ростков!
- Побелевшие «осьминоги». Длинные белые ростки, появившиеся при хранении в темноте, хрупкие и бесполезные. Они сломаются при посадке, а энергия клубня уже израсходована. Выбирайте картофель с крепкими зелеными ростками до 2 см.
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