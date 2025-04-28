Эти деревья на даче лучше не трогать до лета: весенняя обрезка под запретом

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Обрезка плодовых деревьев весной может навредить будущему урожаю! Некоторые культуры лучше не трогать до лета, чтобы не остаться без фруктов. Для них весенняя обрезка под запретом.

Какие деревья не обрезают весной:

вишня и черешня — ранняя обрезка вызывает камедетечение, ослабляя дерево;

слива — чувствительна к весенним процедурам, оптимальное время — июнь;

абрикос — лучше обрезать летом после сбора урожая;

персик — весенняя обрезка повышает риск грибковых заболеваний.

Во время обрезки эти деревья теряют много сока, что ослабляет их перед цветением. Также повышается риск заражения через свежие срезы, а еще можно случайно удалить плодовые почки.

Когда обрезать:

косточковые — в начале лета после цветения;

яблони и груши — до начала сокодвижения (конец февраля — март).

Правильный выбор времени обрезки гарантирует обильный урожай и здоровье вашему саду!

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