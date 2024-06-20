Эти цветы можно не пересаживать десятки лет: чудо-находка порадует глаз

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Многие садоводы хотели бы иметь такие цветы, которые не нужно было бы пересаживать каждый год, но при этом чтобы они радовали глаз. Оказывается, такие есть и их можно не пересаживать целыми десятилетиями.

В первую очередь речь идет о пионах. Древовидные пионы живут до 100 лет. Они прекрасно растут на одном месте 15–20 лет, а их резная листва сохраняет красоту весь сезон.

Следом идет ирис сибирский. Это растение быстро разрастается в любых условиях и не теряет привлекательности десятки лет.

Также в списке таких «беспроблемных» растений находится купена. Она напоминает большой ландыш. Ее цветки распускаются в мае. Это идеальное растение для тени.

Лилейник растет даже на заброшенных участках без всякого ухода. При этом каждый цветок живет лишь один день, но на его место тут же приходит новый.

Лилия Мартагон может расти в тени и устойчива к болезням и вредителям. Она имеет яркие цветки с нежным ароматом.

Ранее ландшафтный дизайнер Ольга Воронова рассказала, что между грядками лучше всего положить щебеночно-гравийное покрытие. По ее словам, для таких дорожек лучше не выбирать кирпич и рубероид. Дизайнер отметила, что выбирать лучше именно щебень или гравий, так как с такой насыпкой справится любой.