Мечтаете о пышных оладьях, которые не превращаются в масляную губку? Этот рецепт — спасение! Готовим за 10 минут, а результат — золотистые, хрустящие и совсем не жирные оладушки.

Ингредиенты:

  • кефир — 250 мл;

  • яйцо — 1 шт.;

  • мука — 200 г;

  • сахар — 2 ст. л.;

  • сода — 1/2 ч. л.;

  • соль — щепотка;

  • масло (только для смазывания сковороды).

Приготовление:

  1. Взбейте яйцо с сахаром и солью.

  2. Добавьте кефир и соду, перемешайте.

  3. Постепенно введите муку (тесто должно быть густым, как сметана).

  4. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом (лучше кисточкой).

  5. Жарьте на среднем огне до румяной корочки (1–2 минуты с каждой стороны).

Почему не впитывают масло?✔ Плотная текстура теста✔ Минимальное количество масла на сковороде✔ Правильная температура жарки

Советы:

  • дайте тесту постоять 5 минут — оладьи будут пышнее;

  • подавайте со сметаной, медом или ягодами;

  • храните в холодильнике до двух дней (разогревайте в тостере).

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