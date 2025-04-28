Эти быстрые оладьи обожают все! Они выходят воздушными и не впитывают масло

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Мечтаете о пышных оладьях, которые не превращаются в масляную губку? Этот рецепт — спасение! Готовим за 10 минут, а результат — золотистые, хрустящие и совсем не жирные оладушки.

Ингредиенты:

кефир — 250 мл;

яйцо — 1 шт.;

мука — 200 г;

сахар — 2 ст. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

соль — щепотка;

масло (только для смазывания сковороды).

Приготовление:

Взбейте яйцо с сахаром и солью. Добавьте кефир и соду, перемешайте. Постепенно введите муку (тесто должно быть густым, как сметана). Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом (лучше кисточкой). Жарьте на среднем огне до румяной корочки (1–2 минуты с каждой стороны).

Почему не впитывают масло?✔ Плотная текстура теста✔ Минимальное количество масла на сковороде✔ Правильная температура жарки

Советы:

дайте тесту постоять 5 минут — оладьи будут пышнее;

подавайте со сметаной, медом или ягодами;

храните в холодильнике до двух дней (разогревайте в тостере).

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