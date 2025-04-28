Мечтаете о пышных оладьях, которые не превращаются в масляную губку? Этот рецепт — спасение! Готовим за 10 минут, а результат — золотистые, хрустящие и совсем не жирные оладушки.
Ингредиенты:
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кефир — 250 мл;
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яйцо — 1 шт.;
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мука — 200 г;
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сахар — 2 ст. л.;
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сода — 1/2 ч. л.;
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соль — щепотка;
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масло (только для смазывания сковороды).
Приготовление:
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Взбейте яйцо с сахаром и солью.
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Добавьте кефир и соду, перемешайте.
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Постепенно введите муку (тесто должно быть густым, как сметана).
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Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом (лучше кисточкой).
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Жарьте на среднем огне до румяной корочки (1–2 минуты с каждой стороны).
Почему не впитывают масло?✔ Плотная текстура теста✔ Минимальное количество масла на сковороде✔ Правильная температура жарки
Советы:
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дайте тесту постоять 5 минут — оладьи будут пышнее;
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подавайте со сметаной, медом или ягодами;
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храните в холодильнике до двух дней (разогревайте в тостере).
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