Эта вкуснятина исчезает за 5 минут! Золотистая плетенка с орехами к чаю!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим сладкую плетенку с орехами — ароматное украшение любого чаепития! Эта воздушная дрожжевая плетенка с хрустящей ореховой начинкой станет звездой вашего стола. Золотистая косичка с аппетитным глянцем манит сладким ароматом, а в каждом кусочке чувствуется нежность теста и пикантность орехов.

Приготовьте опару: смешайте 150 мл теплого молока, 1 ст. л. сахара и 7 г сухих дрожжей. Через 10 минут добавьте 1 яйцо, 60 г растопленного сливочного масла, щепотку соли и 300 г муки. Замесите эластичное тесто и дайте подойти 1 час. Для начинки измельчите 100 г грецких орехов, смешайте с 3 ст. л. меда и 1 ч. л. корицы.

Раскатайте тесто в прямоугольник, распределите начинку, оставив 2 см по краям. Разрежьте пласт вдоль на три полосы, сверните каждую в жгут и сплетите косичку. Дайте расстойку 30 минут, смажьте желтком и выпекайте 25 минут при 180 °C.

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